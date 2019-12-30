Участники жилищных программ смогут узнать свой порядковый номер в очереди.

В пятницу, 10 января, стало известно о том, что в Петербурге открылся новый сервис для участников жилищных программ. Об этом сообщает Комитет по строительству Санкт-Петербурга.

Известно, что петербуржцы смогут в режиме онлайн узнать свой порядковый номер в очереди. Пользователю достаточно лишь авторизоваться на сайте Жилищного комитета или установить дополнительное программное обеспечение.

Отмечается, что ранее такие услуги предоставлял "АО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья" и СПб ГБУ "Горжилобмен". Создатели базы объединили всех участников жилищных программ в новом проекте.

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