В пятницу, 10 января, стало известно о том, что в Петербурге открылся новый сервис для участников жилищных программ. Об этом сообщает Комитет по строительству Санкт-Петербурга.
Известно, что петербуржцы смогут в режиме онлайн узнать свой порядковый номер в очереди. Пользователю достаточно лишь авторизоваться на сайте Жилищного комитета или установить дополнительное программное обеспечение.
Отмечается, что ранее такие услуги предоставлял "АО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья" и СПб ГБУ "Горжилобмен". Создатели базы объединили всех участников жилищных программ в новом проекте.
Ранее мы сообщали о том, что переименование Советских улиц в Рождественские в Петербурге откладывается.
Фото:pixabay
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