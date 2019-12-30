Переименование Советских улиц в Рождественские в Петербурге откладывается

Горожане все больше выступают против этой инициативы.

В Петербурге повис в воздухе вопрос о переименовании Советских улиц в Рождественские: градоначальник Александр Беглов все еще не подписал соответствующее постановление. Об этом 9 января сообщил "Интерфакс" со ссылкой на члена городской топонимической комиссии Алексея Ерофеева.

По его словам, горожанам уже не так нравится эта затея, и все меньше людей готовы поддержать переименование улиц. Решение остается за губернатором, и скоро, полагает Ерофеев, может понадобиться новое голосование за топонимические изменения. Интерес к переименованию мог пропасть из-за слишком долгих размышлений города и частых предложений комиссии. Ерофеев отметил, что в очередной раз вопрос о появлении в городе Рождественских улиц может вовсе не подниматься.

Рекомендация присвоить Советским улицам и улице Восстания новые названия появилась у топонимической комиссии осенью 2017 года. Уже бывший губернатор Георгий Полтавченко поддержал идею, но так и не подписал постановление.

Ранее мы писали, что в России могут создать единый бренд для гражданского самолетостроения.

Фото: google-карты