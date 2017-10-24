Топонимисты Петербурга: с улиц города нужно убирать советскую пропаганду

В Санкт-Петербурге ученые вновь пытаются вернуть исторические названия улицам. При этом советские названия, по словам экспертов, не являются исторической ценностью.

24 октября члены Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям, авторы Большой топонимической энциклопедии Санкт-Петербурга Алексей Владимирóвич и Алексей Ерофеев рассказали журналистам и чиновникам о перспективах возвращения исторических названий. Они предлагают переименовать около 50 современных улиц Санкт-Петербурга.

Авторы топонимической энциклопедии напомнили, что в Северной столице большое количество улиц уже переименованы в свое первоначальное название. При этом они призвали власти продолжать работу по ликвидации "советской пропаганды" в названиях топонимов.

"Мы в основном сравниваеем ценность советских и рождественских улиц. В результате выходит, что советские названия не несут за собой весомой ценности. Их сейчас по городу более 40 штук. Другое дело, если бы существовала всего одна улица советского времени, тогда у нее была бы ценность. Сейчас же советского времени уже нет и не будет. Поэтому, по возможности, советскую пропаганду нужно убирать", - сказали Ерофеев и Владимирович.

В рамках проекта, разработанного Ерофеевым и Владимировичем, за основу берется историческая ценность каждого названия улицы или проспекта. Таким образом ранее в город уже вернулся знаменитый Невский проспект.

"До этого магистраль, соединявшая Адмиралтейство и Александро-Невскую лавру называлась сначала просто дорогой к Невскому монастырю или першпективной дорогой к Невскому монастырю. Однако в октябре 1918 года к первой годовщине Октябрьской революции магистраль получила название проспект 25-го Октября, которое просуществовало чуть более двадцати лет, после чего в блокадном Ленинграде проспекту было решено вернуть историческое название. С 13 января 1944 года проспект снова называется Невским", - напомнил исследователь.

Фото, видео: Piter.tv