В Петербурге переименуют улицу Тамбасова для исправления исторической ошибки

Вопрос о некорректном написании фамилии поднимался на протяжении последних 10 лет.

Топонимическая комиссия Петербурга на заседании 16 июня приняла решение исправить историческую ошибку в названии улицы в Красносельском районе. Улица Тамбасова будет переименована в улицу Томбасова в честь героя Великой Отечественной войны, старшины 1-й статьи Ивана Ивановича Томбасова.

Вопрос о некорректном написании фамилии поднимался на протяжении последних 10 лет. Изначально, в 1964 году, Исполком Ленгорсовета присвоил улице имя "Тамбасова", допустив ошибку. Корректный вариант – "Томбасов" – исторически подтверждён: именно эта фамилия выгравирована на зенитном орудии, которым он командовал (установлено в Кронштадте), и на его надгробном памятнике.

В 2025 году обсуждение было отложено для выяснения мнения жителей, поскольку переименование затронет адресацию. В ходе опроса на платформе "Мой выбор — моё будущее" большинство участников (461 против 147) поддержали инициативу.

По итогам голосования комиссия рекомендовала правительству города утвердить изменение. Решение было принято большинством голосов: 11 – "за", 4 – "против", 3 – "воздержались".

В случае официального утверждения, корректировка адресов затронет 60 зданий, включая ключевые социальные объекты: 3 школы, 4 детских сада, детскую поликлинику и роддом.

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Скриншот: Яндекс.панорамы

