Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Проспект Добролюбова могут переименовать в честь Александра II
Сегодня, 15:31
0
Butenko
105

Проспект Добролюбова могут переименовать в честь Александра II

0
 
 

С таким предложением выступил "яблочник" Михаил Амосов.

В Петербурге в год 200-летия со дня рождения императора Александра II может появиться Александровский проспект. С такой инициативой выступил депутат ЗакСа от "Яблока" Михаил Амосов. Парламентарий предлагает присвоить новое имя уже существующему топониму - проспекту Добролюбова. Соответствующее обращение оппозиционер уже направил на имя губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Несомненно, что 200-летие императора Александра II заслуживает знаков особого внимания и признательности со стороны петербуржцев. Имя Александра II непосредственно связано с Санкт-Петербургом – здесь он прожил всю жизнь, четверть века находился на царском престоле, задумал и реализовал крупнейшие государственные решения, среди которых крестьянская, судебная, земская, городская и военная реформы.

Что касается проспекта Добролюбова, то имя великого мыслителя и писателя, по замыслу Амосова, не должно раствориться в небытии. В городе может появиться площадь Добролюбова. Депутат предлагает назвать так безымянную площадь на Петроградке, где городские власти установили памятник писателю.

Фото: Piter.TV

Все новости района
Теги: закс спб , новости питера , переименование улиц в петербурге , проспект добролюбова
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5