Проспект Добролюбова могут переименовать в честь Александра II

С таким предложением выступил "яблочник" Михаил Амосов.

В Петербурге в год 200-летия со дня рождения императора Александра II может появиться Александровский проспект. С такой инициативой выступил депутат ЗакСа от "Яблока" Михаил Амосов. Парламентарий предлагает присвоить новое имя уже существующему топониму - проспекту Добролюбова. Соответствующее обращение оппозиционер уже направил на имя губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Несомненно, что 200-летие императора Александра II заслуживает знаков особого внимания и признательности со стороны петербуржцев. Имя Александра II непосредственно связано с Санкт-Петербургом – здесь он прожил всю жизнь, четверть века находился на царском престоле, задумал и реализовал крупнейшие государственные решения, среди которых крестьянская, судебная, земская, городская и военная реформы.

Что касается проспекта Добролюбова, то имя великого мыслителя и писателя, по замыслу Амосова, не должно раствориться в небытии. В городе может появиться площадь Добролюбова. Депутат предлагает назвать так безымянную площадь на Петроградке, где городские власти установили памятник писателю.

Фото: Piter.TV