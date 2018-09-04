Вопрос находится на стадии обсуждения.

В России могут создать единый бренд для гражданского самолетостроения. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на руководителя Объединенной Судостроительной компании Юрий Слюсарь. Для этого все лайнеры, изготавливаемые в России, придется переименовать. Эксперт замечает, что на мировом рынке не так много игроков, все они пришли к подобной схеме работы.

У нее есть экономические резоны – инвестиции идут в один бренд, а не рассеиваются по многим направлениям прокомментировал специалист

Ребрендинг создаст целевое рыночное позиционирование структуры. Может быть образован Дивизион гражданской авиации, в который войдет набор активов различных подразделений гражданской авиации в РФ. В частности, Иркут с программой МС-21, а также ГСС с проектами SSJ100 и другие. Однако глава ОАК заметил, что на данный момент ведется дискуссия, окончательного решения нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж.

Видео: YouTube/Skyships