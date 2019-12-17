Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж. "Гражданские самолеты Сухого" не смогли реализовать за 2019 год 20 самолетов. Об этом сообщили в "РБК".
По данным на середину декабря компания продала только одно воздушное средство. Эксперты полагают, что причиной плачевной ситуации стали имиджевые потери. Они связаны с катастрофой, которая произошла 5 мая в аэропорту "Шереметьево". Тогда самолет загорелся при приземлении, жертвами стал 41 человек.
Однако в "ГСС" заметили, что до конца этого года запланирована поставка пяти бортов. Покупателем выступает российский авиаперевозчик "Аэрофлот". Документы говорят о том, что самолеты должны быть переданы в декабре 2019 - январе 2020. Тендер проводится в рамках соглашения, подписанного в сентябре прошлого года. Тогда компании договорились о поставке 100 самолетов.
Ранее Piter.tv писал о том, что "Сухой" договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии.
Видео: YouTube/Skyships
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