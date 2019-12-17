В декабре компания планирует поставить "Аэрофлоту" несколько воздушных бортов.

Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж. "Гражданские самолеты Сухого" не смогли реализовать за 2019 год 20 самолетов. Об этом сообщили в "РБК".

По данным на середину декабря компания продала только одно воздушное средство. Эксперты полагают, что причиной плачевной ситуации стали имиджевые потери. Они связаны с катастрофой, которая произошла 5 мая в аэропорту "Шереметьево". Тогда самолет загорелся при приземлении, жертвами стал 41 человек.

Однако в "ГСС" заметили, что до конца этого года запланирована поставка пяти бортов. Покупателем выступает российский авиаперевозчик "Аэрофлот". Документы говорят о том, что самолеты должны быть переданы в декабре 2019 - январе 2020. Тендер проводится в рамках соглашения, подписанного в сентябре прошлого года. Тогда компании договорились о поставке 100 самолетов.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Сухой" договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии.

Видео: YouTube/Skyships