"Сухой" договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии

За это иностранцам позволят делать перелеты по транссибирскому маршруту.

Компания "Сухой" договорилась о поставке Sukhoi Superjet 100 норвежскому лоукостеру. Об этом сообщили В РБК со ссылкой на собственный источник информации. Журналисты добавили, что меморандум уже подписан сторонами соглашения.

Norwegian Air закупит 40 российских самолетов. Их компания намерена приобрести в лизинг. Десять воздушных средств отправятся "дочке" в Бразилии, оставшимися станет пользоваться основная компания.

Известно, что иностранцы выторговали себе сделку преференции с возможностью получить доступ к транссибирскому маршруту, которого они добавились долгое время. Norwegian Air будет осуществлять перелеты в Азию со скидками за использование воздушного пространства. Речь идет о рейсах из Европы в Китай, Японию, Южную Корею, Индию и Филиппины. Экономия составит для клиентов около пяти часов. Компании это обойдется в 80 тысяч долларов.

Ранее Piter.tv писал о том, что "открытое небо" в Пулково планируют ограничить.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Skyships