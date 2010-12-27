"Открытое небо" в Пулково планируют ограничить

Остальное авиасообщение России с другими странами регулируется двусторонними соглашениями.

Режим открытого неба в Петербурге могут ввести с большими ограничениями. Об этом сообщили "Ведомости".

Правительство России планирует установить для Петербурга режим открытого неба. Это позволит летать в Пулково любым иностранным авиакомпаниям и с любой частотой.

В основном, авиасообщение России с другими странами регулируется двусторонними соглашениями. Эксперты отмечают, что это одна из главных причин, почему на российский рынок не выходят ведущие европейские лоукостеры.

Источник "Ведомостей" рассказал, что Минтранс поддерживает введение режима с ограничениями в 200 километров. То есть иностранные конкуренты смогут летать в города не ближе 200 километров к тем, куда летают российские перевозчики.

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