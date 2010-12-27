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Пулково накажет пассажира за курение на борту 
Сегодня, 9:44
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Пулково накажет пассажира за курение на борту 

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Транспортными полицейскими возбуждено административное производство.

В среду, 9 октября, стало известно, что транспортная полиция Пулково возбудила  административное производство в отношении пассажира воздушного судна за курение на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В транспортную полицию в аэропорту Санкт-Петербурга поступило сообщение от диспетчера контроля управления и обслуживания воздушного транспорта о необходимости прибытия наряда полиции к борту воздушного судна, прилетевшего из Нижнекамска

сказано в сообщении

Как оказалось, 35-летний пассажир закрылся в туалетной кабине. чтобы покурить. Нарушителя доставили в участок отдела МВД России в аэропорту Пулково.

Ранее мы сообщали о том, что пассажиры Пулково ожидают отправки рейса в Анталью почти 13 часов.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Происшествия,

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