Пулково накажет пассажира за курение на борту 

Транспортными полицейскими возбуждено административное производство.

В среду, 9 октября, стало известно, что транспортная полиция Пулково возбудила административное производство в отношении пассажира воздушного судна за курение на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В транспортную полицию в аэропорту Санкт-Петербурга поступило сообщение от диспетчера контроля управления и обслуживания воздушного транспорта о необходимости прибытия наряда полиции к борту воздушного судна, прилетевшего из Нижнекамска сказано в сообщении

Как оказалось, 35-летний пассажир закрылся в туалетной кабине. чтобы покурить. Нарушителя доставили в участок отдела МВД России в аэропорту Пулково.

Ранее мы сообщали о том, что пассажиры Пулково ожидают отправки рейса в Анталью почти 13 часов.

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