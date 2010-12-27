Пассажиры Пулково ожидают отправки рейса в Анталью почти 13 часов

Задержка произошла по техническим причинам.

Рейс из Петербурга в Анталью задерживается почти на 13 часов. Борт FV 5853 должен был вылететь в 05:30, однако точное время отправки до сих пор неизвестно. Как сообщили Piter.TV в информационно-справочном бюро ООО "Воздушные ворота Северной столицы", на данный момент осуществляется посадка на борт.

В пресс-службе авиакомпании "Россия" сообщили, что рейс пришлось перенести на более позднее время по техническим причинам. По словам представителя авиаперевозчика, пассажиры были предупреждены об изменениях заранее. Некоторые покинули Пулково и отправились домой, а тем, кто предпочел остаться в аэропорту, предоставили размещение в гостиницах с горячим питанием и напитками.

На электронном тало Пулково говорится о том, что вылет планировался в 18:00, однако самолет все еще не вылетел в сторону турецкого курорта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы более 12 часов не могли вылететь из Барселоны из-за задержки рейса.

Фото: pulkovoairport.ru