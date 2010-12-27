  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы более 12 часов не могли вылететь из Барселоны из-за задержки рейса
Сегодня, 17:10
36
IRINA_CHALKINA

Петербуржцы более 12 часов не могли вылететь из Барселоны из-за задержки рейса

0 0

Пассажирам не предоставили горячее питание и воду. 

Во вторник, 8 октября. стало известно о том, что петербуржцы более 12 часов не могли вылететь из Барселоны из-за задержки рейса "Азур Эйр". Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Пулково.

Известно, что пассажиры должны были вылететь вчера в 19:35 по местному времени. Однако, самолет авиакомпании "Азур Эйр" вылетел в сторону города на Неве спустя 13 часов. Причины задержки неизвестны. Петербуржцы провели в аэропорту всю ночь. 

Отметим, что пассажирам не предоставили горячее питание и воду.

Ранее мы сообщали о том, что жители Ленобласти смогут пройти путь "Из варяг в греки".

Фото:pixabay

 

Теги: задержка рейса, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии