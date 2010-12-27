Пассажирам не предоставили горячее питание и воду.

Во вторник, 8 октября. стало известно о том, что петербуржцы более 12 часов не могли вылететь из Барселоны из-за задержки рейса "Азур Эйр". Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Пулково.

Известно, что пассажиры должны были вылететь вчера в 19:35 по местному времени. Однако, самолет авиакомпании "Азур Эйр" вылетел в сторону города на Неве спустя 13 часов. Причины задержки неизвестны. Петербуржцы провели в аэропорту всю ночь.

Отметим, что пассажирам не предоставили горячее питание и воду.

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Фото:pixabay