Жители Ленобласти смогут пройти путь "Из варяг в греки"

Причал примет новые лайнеры уже в следующем навигационном сезоне.

Жители Ленобласти смогут повторить путь "Из варяг в греки". В селе Грузино состоялось торжественное открытие причала. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Власти города уверены, что причал станет местной достопримечательностью. Строительство причала заняло всего пару месяцев. Работы были организованы в рамках инвестиционного проекта по строительству причалов для пассажирских лайнеров. Теперь у всех желающих будет возможность пройти часть легендарного речного торгового пути Древней Руси. Он свяжет Ленинградскую и Новгородскую области.

Правительство Ленобласти занимается реализацией инвестиционного проекта с 2017 года. С целью развития городской инфраструктуры, власти выделили на строительство пристаней 1 млрд рублей. Так, работники сдали пристани, расположенные в Свирьстрое и Старой Ладоге.

Ранее Piter.TV сообщал, что правительство Ленобласти предоставляет новые льготы инвесторам.

Фото: lenobl.ru