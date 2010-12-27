Правительство Ленобласти предоставляет новые льготы инвесторам

Еще одно существенное условие – это должно быть полностью новое предприятие: то есть доходы от реализации товаров, выпущенных на созданном в рамках инвестпроекта производстве, должны составлять не менее 90% всех доходов организации, учитываемых при определении налоговой базы.

О планируемых региональных налоговых льготах для новых предприятий шла речь на встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с руководителями компаний-членов Российско-Германской Внешнеторговой палаты.

"Мы не стоим на месте и совершенствуем систему налоговых льгот. С 2020 года для поддержки вновь созданных промышленных предприятий мы будем давать им статус "регионального инвестиционного проекта", — сообщил Александр Дрозденко.

Представленный немецким инвесторам законопроект "О мерах стимулирования при реализации региональных инвестиционных проектов (РИП) на территории Ленинградской области" вступит в силу 1 января 2020 года.

Участникам РИП будет предоставляться пониженная до 10% ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет Ленинградской области. Срок действия специального налогового режима устанавливается статьей 284.3 НК РФ – до 1 января 2027 года, либо до достижения суммы предоставленных налоговых льгот пятидесяти процентов от объема осуществленных в рамках инвестпроекта капитальных вложений.

Важная особенность новой налоговой льготы: в отличие от уже действующих льгот, которые предоставляются для относительно крупных проектов (инвестиции — от 300 млн рублей), новым режимом смогут воспользоваться и средние предприятия, поскольку объем капиталовложений, необходимый для включения в реестр региональных инвестиционных проектов может составлять сумму от 50 млн рублей.

Еще одно существенное условие – это должно быть полностью новое предприятие: то есть доходы от реализации товаров, выпущенных на созданном в рамках инвестпроекта производстве, должны составлять не менее 90% всех доходов организации, учитываемых при определении налоговой базы.

Ленинградская область, входящая в ТОР-10 регионов РФ в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, комплексно подходит к решению проблем инвесторов, желающих создать здесь свои производства.

Регион первым в РФ перешел на предоставление в электронном виде услуги по регистрации юридических лиц и предпринимателей. Здесь сформирована Инвестиционная команда, в которую входят представители территориальных федеральных органов власти, ресурсоснабжающих организаций, органов исполнительной власти Ленинградской области. Инвесткоманда постоянно выезжает в районы для встречи с предпринимателями "на местах". Существенно удалось сократить сроки и количество процедур по регистрации прав собственности, времени постановки на кадастровый учет, подключению к электросетям. Плодотворно работает и Фронт-офис Администрации Ленинградской области. Областное Агентство экономического развития осуществляет сопровождение инвестиционных проектов по принципу "единого окна".

В этом году для сокращения времени на выдачу разрешений на строительство и градостроительных планов стартовал проект ИСОГД 2.0, который предполагает оцифровку всех уровней документов территориального и градостроительного планирования. Также область продолжает модернизировать уникальную систему подбора инвестиционных площадок ИРИС.

Немецкие инвесторы большим с интересом восприняли информацию о новых налоговых льготах, некоторые сообщили о желании воспользоваться появившимися дополнительными возможностями и разместить свои производства именно в Ленинградской области.

Представители уже работающих здесь компаний поблагодарили власти Ленинградской области за внимание к их проблемам и нуждам, председатель Правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп отметил, что Александр Дрозденко много делает для развития бизнеса в регионе.

Контакты на самых разных уровнях будут продолжаться. В апреле 2020 года пройдет Неделя Германии в России, Ленинградская область выступит партнером этого представительного международного мероприятия.

Источник: пресс-служба ЛО