Беглов поздравил петербуржцев с 75-летием Великой Победы

Он пожелал горожанам благополучия, мира и оптимизма.

В четверг, 7 мая, градоначальник Петербурга поздравил петербуржцев с 75-летием Великой Победы. Об этом сообщает прес-сслужба городской администрации.

Наш любимый город в годы блокады перенес тяжелейшие испытания, голод и холод, бомбежки и обстрелы. Ленинград выстоял благодаря стойкости и героизму защитников и жителей города отметил Беглов

Также градоначальник поделал петербуржцам благополучия, мира, оптимизма и здоровья. Беглов с сожалением отметил, что из-за пандемии коронавируса город в полной мере не сможет провести День победы. Однако чествование и концерты пройдут в режиме онлайн.

Кроме того, в настоящее время ветеранам вручаются юбилейные медали и выплаты согласно указу президента.

Ранее мы сообщали о том, что над Петербургом проходит репетиция воздушного парада ко Дню Победы.

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