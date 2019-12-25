Беглов поздравил петербуржцев с 75-летием Великой Победы

В четверг, 7 мая, градоначальник Петербурга поздравил петербуржцев с 75-летием Великой Победы. Об этом сообщает прес-сслужба городской администрации.
Наш любимый город в годы блокады перенес тяжелейшие испытания, голод и холод, бомбежки и обстрелы. Ленинград выстоял благодаря стойкости и героизму защитников и жителей города
отметил Беглов
Также градоначальник поделал петербуржцам благополучия, мира, оптимизма и здоровья. Беглов с сожалением отметил, что из-за пандемии коронавируса город в полной мере не сможет провести День победы. Однако чествование и концерты пройдут в режиме онлайн.
Кроме того, в настоящее время ветеранам вручаются юбилейные медали и выплаты согласно указу президента.
Ранее мы сообщали о том, что над Петербургом проходит репетиция воздушного парада ко Дню Победы.
Фото:pixabay
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