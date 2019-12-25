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Беглов поздравил петербуржцев с 75-летием Великой Победы
Сегодня, 18:37
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IRINA_CHALKINA

Беглов поздравил петербуржцев с 75-летием Великой Победы

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Он пожелал горожанам благополучия, мира и оптимизма.

В четверг, 7 мая, градоначальник Петербурга поздравил петербуржцев с 75-летием Великой Победы. Об этом сообщает прес-сслужба городской администрации. 

Наш любимый город в годы блокады перенес тяжелейшие испытания, голод и холод, бомбежки и обстрелы. Ленинград выстоял благодаря стойкости и героизму защитников и жителей города

отметил Беглов

Также градоначальник поделал петербуржцам благополучия, мира, оптимизма и здоровья. Беглов с сожалением отметил, что из-за пандемии коронавируса город в полной мере не сможет провести День победы. Однако чествование и концерты пройдут в режиме онлайн. 

Кроме того, в настоящее время ветеранам вручаются юбилейные медали и выплаты согласно указу президента. 

Ранее мы сообщали о том, что над Петербургом проходит репетиция воздушного парада ко Дню Победы.

Фото:pixabay

Теги: нвости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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