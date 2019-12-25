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Над Петербургом проходит репетиция воздушного парада ко Дню Победы
Сегодня, 10:37
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IRINA_CHALKINA

Над Петербургом проходит репетиция воздушного парада ко Дню Победы

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Самолёты и вертолёты поднялись в воздух с аэродромов Петрозаводска и Хотилово.

В четверг, 7 апреля, стало известно о том, что над Петербургом проходит репетиция воздушного парада ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

В генеральном прогоне участвуют 30 экипажей самолётов и вертолётов. Известно, что строй авиации петербуржцы заметят над Пискаревским мемориальным кладбищем и Дворцовым мостом.

Строй возглавит тяжёлый транспортный вертолёт Ми-26.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам рекомендовали смотреть праздничный салют 9 мая из окон квартиры.

Фото:pixabay

Теги: день победы, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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