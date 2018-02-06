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Вчера, 16:32
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lesjasap
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Петербуржцы делятся фото и видео с огромными сосулями на крышах зданий

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Сотрудники уборки не успевают очистить крыши Петербурга от огромных сосулей.

Петербуржцы недовольны качеством уборки Петербурга от "неожиданно" выпавшего снегопада. Конкретные опасения у жителей Северной столицы вызывают огромные сосули на зданиях. В социальных сетях пользователи выкладывают фотографии и видеозаписи огромных глыб льда, свисающих с крыш.
 
 
 

 
Сотрудники Комитета по благоустройству не успевают сбивать лед собственными силами. Пешеходов просят быть аккуратнее и смотреть наверх, чтобы не оказаться жертвой упавшей сосули.
 
 

 
Piter.tv собрал небольшую подборку потенциально пасных объектов, выложенных на аккаунтах и Instagram и “Вконтакте”.
 
 
 
 
 
Фото и видео: Instagram, группы “Вконтакте”.
Теги: крыши , сосули , сосульки
Категории: Новости СПб

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