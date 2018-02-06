Петербуржцы делятся фото и видео с огромными сосулями на крышах зданий

Сотрудники уборки не успевают очистить крыши Петербурга от огромных сосулей.

Петербуржцы недовольны качеством уборки Петербурга от "неожиданно" выпавшего снегопада. Конкретные опасения у жителей Северной столицы вызывают огромные сосули на зданиях. В социальных сетях пользователи выкладывают фотографии и видеозаписи огромных глыб льда, свисающих с крыш.

Сотрудники Комитета по благоустройству не успевают сбивать лед собственными силами. Пешеходов просят быть аккуратнее и смотреть наверх, чтобы не оказаться жертвой упавшей сосули.

Piter.tv собрал небольшую подборку потенциально пасных объектов, выложенных на аккаунтах и Instagram и “Вконтакте”.

Фото и видео: Instagram, группы “Вконтакте”.