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В Петербурге мать сбежала из ресторана, оставив в нем двоих детей
Сегодня, 13:08
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lesjasap
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В Петербурге мать сбежала из ресторана, оставив в нем двоих детей

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На Московском проспекте женщина вышла из ресторана, оставив официантам собственных детей.

В Адмиралтейском районе полиция разыскивает нерадивую мать, забывшую детей в ресторане “Две палочки”. Сообщается, что петербурженка оставила в заведении с японской кухней пятилетнего мальчика и четырехлетнюю девочку.
 
Инцидент произошел 5 февраля. В ресторан на Московском проспекте вошла женщина с двумя малышами. Около половины девятого вечера она покинула помещение, оставив детей одних. Спустя час после побега клиентки, сотрудники “Двух палочек” вызвали полицию.
 
В настоящее время мальчика и девочку доставили в купчинскую детскую больницу. Они смогли назвать имена.
Теги: адмиралтейский район , две палочки , дети , московский проспект , побег , ресторан
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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