В Петербурге мать сбежала из ресторана, оставив в нем двоих детей

На Московском проспекте женщина вышла из ресторана, оставив официантам собственных детей.

В Адмиралтейском районе полиция разыскивает нерадивую мать, забывшую детей в ресторане “Две палочки”. Сообщается, что петербурженка оставила в заведении с японской кухней пятилетнего мальчика и четырехлетнюю девочку.

Инцидент произошел 5 февраля. В ресторан на Московском проспекте вошла женщина с двумя малышами. Около половины девятого вечера она покинула помещение, оставив детей одних. Спустя час после побега клиентки, сотрудники “Двух палочек” вызвали полицию.

В настоящее время мальчика и девочку доставили в купчинскую детскую больницу. Они смогли назвать имена.