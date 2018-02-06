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Ночью на КАД произошла массовая авария с снегоуборочной техникой, фурой и легковушками

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В ночной массовой аварии на КАДе пострадало минимум четыре автомобиля.

В ночь на 6 февраля произошла массовая авария на КАде. Инцидент произошел на участке между кольцевой дорогой ЗСД и Выборгским шоссе.
 
Сообщается, что виновником ДТП стал водитель снегоуборочной машины. он не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в “Вольво”. Через несколько минут еще один автомобиль “припарковался” в спецтехнику - “VW Passat”. Спустя некоторое время список участников аварии пополнился многотонником. 
 
 
Известно, что автовладельцы и сотрудник дорожной службы находятся в нормальном состоянии. Однако, в результате массового заноса машин образовалась пробка, в которой петербуржцам пришлось отстоять не менее часа. 
 
 
Видео: Piter.tv
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Теги: авария , выборгское шоссе , дтп , кад , многотонник , снегоуборочная техника , фура
Категории: Новости СПб ДТП

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