Ночью на КАД произошла массовая авария с снегоуборочной техникой, фурой и легковушками

В ночной массовой аварии на КАДе пострадало минимум четыре автомобиля.

В ночь на 6 февраля произошла массовая авария на КАде. Инцидент произошел на участке между кольцевой дорогой ЗСД и Выборгским шоссе.

Сообщается, что виновником ДТП стал водитель снегоуборочной машины. он не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в “Вольво”. Через несколько минут еще один автомобиль “припарковался” в спецтехнику - “VW Passat”. Спустя некоторое время список участников аварии пополнился многотонником.

Известно, что автовладельцы и сотрудник дорожной службы находятся в нормальном состоянии. Однако, в результате массового заноса машин образовалась пробка, в которой петербуржцам пришлось отстоять не менее часа.

Видео: Piter.tv