В Ленобласти злоумышленник отнял у водителя ключи от фуры и уехал

Полицейские задержали подозреваемого в неправомерном завладении грузовиком.

В Кировском районе Ленобласти полицейские задержали мужчину, который подозревается в неправомерном завладении грузовиком. Инцидент произошел 26 февраля в 20:29 в городе Отрадное на 3-м Советском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Злоумышленник отнял у 59-летнего водителя ключи от фуры "Рено", высадил автомобилиста из салона авто и уехал. Пострадавший обратился к стражам порядка.

Потерпевший в своем заявлении рассказал, что во время ремонта автомобиля в кабину сел неизвестный, и под словесными угрозами заставил везти его в сторону Советского проспекта, далее потребовал свернуть с дороги, а после отказа, отобрал у водителя ключи от грузовика, вытолкал его из автомобиля и уехал в неизвестном направлении.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Полицейские ввели план "Перехват" и спустя 15 минут задержали угонщика. Им оказался 31-летний безработный местный житель.

На мужчину составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Добавим, что задержанный имеет судимости за грабежи и разбой.

Фото: Piter.tv

