Все происшествия Петербурга за 26 января: фото и видео

Piter.tv собрал в материал самые главные происшествия, которые случились сегодня. 26 января в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге каждый день случаются необычные, трагичные или неприятные происшествия. Сегодня мы расскажем, что произошло в пятницу в городе на Неве.

Обзор происшествий, случившихся за сутки:

1. Девятиклассник попытался сорвать уроки в школе на Ленсовета, сообщив о бомбе. В Московском районе Петербурга школьник попытался "закрыть" учебное заведение по улице Ленсовета, 87 корпус 2, сообщив в полицию о заложенной бомбе. Оперативники выехали на место, но не обнаружил опасных предметов и веществ. Из здания не пришлось эвакуировать людей, а значит и отменять уроки. Подробне узнать информацию можно перейдя по ссылке.

2. В Сестрорецке пьяный петербуржец пытался перерезать супругу и несовершеннолетнюю дочь. Ленинградская область как всегда отличается жестокостью. В Сестрорецке неадекватный мужчина попытался зарезать собственную семью. Близкие люди подозреваемого были экстренно госпитализированы с ножевыми ранениями. Их состояние врачи оценивают как тяжелое. Позже выяснилось, что злоумышленник ранил и себя.

3. На Северном проспекте из-за прорыва трубы с кипятком пострадал двор и машины. Традиционный случай, а попыток избежать этого по-прежнему нет. Ночью в Калининском районе прорвало трубопровод с горячей водой. Коммунальная авария произошла около дома номер 63 по Северному проспекту. Сообщается. что кипяток разлился по двору, затопив припаркованные автомобили и пешеходную зону. Подобная ситуация сложилась и в другом районе. В Кировском районе жителей предупреждают в возможности получить ожоги и провалиться под землю из-за прорыва трубы.

4.Неосторожный полицейский из Ленобласти попался на хранении наркотиков. Новость без комментариев, но с подробностями. Под Петербургом задержан молодой сотрудник полиции, хранивший при себе наркотики неизвестного происхождения. Офицер попался коллегам вечером 24 января. Его задержали в деревне Ивановка под Гатчиной. При обыске из личных вещей копа извлекли пакетик с 1.7 граммами запрещенного вещества. Характер наркотика не указывается, в МВД также не сообщают о первоначальных причинах обыска.

5. На Гражданском проспекте петербуржец расстрелял двух водителей. Около полуночи 26 января на Гражданском проспекте у дома 24 неизвестный преступник расстреляли из пистолета двух петербуржцев. Конфликт с применением огнестрельного оружия возник из-за транспортной неразберихи.

6. Видео: на Партизана Германа сгорел грузовик. в Петербурге горел крупный грузовик. ЧП произошло на самом юге города примерно в 9 утра. На улице Партизана Германа вспыхнула кабина фуры. Через 5 минут в зону аварии приехали сотрудники МЧС, но "голова машины" к этому времени выгорела. К счастью, транспортное средство ехало без груза. Поэтому огонь не перекинулся на основную часть фуры и быстро затих.

7. На улице Савушкина загорелась жилая квартира. Снова пожар:как сообщают очевидцы, в Приморском районе произошел пожар в жилой квартире. Полчаса назад загорелось помещение на последнем этаже дома номер 16 по улице Савушкина.

8. В Петербурге после услуг сантехника женщина сварилась в кипятке . В Санкт-Петербурге сантехник подозревается в опасном оказании коммунальных услуг, которые завершились смертью. Его "починка" трубы с горячим водоснабжением привела к ожогам хозяйки квартиры, которые не совместимы с жизнью.

Фото, видео: Pixabay, Piter.tv, ДТП и ЧП Санкт-Петербург