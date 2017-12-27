Неосторожный полицейский из Ленобласти попался на хранении наркотиков

В Гатчинском районе Ленобласти задержан офицер полиции. Его подозревают в незаконном хранении наркотиков.

Под Петербургом задержан молодой сотрудник полиции, хранивший при себе наркотики неизвестного происхождения. Как сообщает "Росбалт", офицер попался коллегам вечером 24 января. Его задержали в деревне Ивановка под Гатчиной. При обыске из личных вещей копа извлекли пакетик с 1.7 граммами запрещенного вещества. Характер наркотика не указывается, в МВД также не сообщают о первоначальных причинах обыска.

Теперь хранителя психотропных веществ ждет следствие. В том случае, если он не сможет объяснить хранение наркотиков какой-нибудь законной причиной, то офицера уволят из МВД. Скорее всего, его ждут следствие и суд по уголовной статье. Непосредственное руководство полицейского должны привлечь к дисциплинарной ответственности.