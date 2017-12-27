Видео: на Партизана Германа сгорел грузовик

В Красносельском районе Петербурга произошло огненное ДТП.

Сегодня утром, 26 января, в Петербурге горел крупный грузовик. ЧП произошло на самом юге города примерно в 9 утра. На улице Партизана Германа вспыхнула кабина фуры. Через 5 минут в зону аварии приехали сотрудники МЧС, но "голова машины" к этому времени выгорела. К счастью, транспортное средство ехало без груза. Поэтому огонь не перекинулся на основную часть фуры и быстро затих.

Пожар серьезно напугал местных жителей, а также сотрудников магазина и АЗС, расположенных неподалеку. Люди приняли посильное участие в тушение пожара. Они же выложили в Сеть первые кадры и видео с места ЧП. На 30-секундном ролике слышны хлопки и взрывы. Судя по всему, это последствия сгорания деталей внутри кабины.

Известно, что водитель грузовика выжил. Он не получил сколько-либо существенных травм и повреждений. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее мы писали, что на пожаре в Военно-морском институте мог пострадать человек.

Видео и фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург