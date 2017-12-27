Видео: на пожаре в Военно-морском институте мог пострадать человек

Канал Piter.TV публикует видео, снятое во время крупного пожара на Васильевском острове. Оно ставит под сомнение данные МЧС и СМИ о том, что возгорание в Военно-морском институте прошло без человеческих жертв.

В крупном пожаре на территории Военно-морского института на Васильевском острове могли быть человеческие жертвы. В распоряжении канала Piter.TV появилось видео, на котором можно заметить объект, похожий на горящего человека. Ранее СМИ и МЧС заявляли, что во время возгорания в вузе никто не пострадал.

Речь идет о кадрах, снятых с квадрокоптера, пролетавшего над зоной пожара. Ролик содержит 7 секунд, которые привлекли внимание наших журналистов. На них видно, как из окна здания на высоте второго этажа падает странный объект. Внешне он похож на охваченного пламенем человека, сорвавшегося с карниза. "Пострадавший" переворачивается в воздухе и падает на асфальтовую площадку на дворовой территории института. Впрочем, утверждать на 100%, что это именно человек, невозможно - качество видео не позволяет разглядеть происходящее в деталях.

Напомним, что пожар на территории Военно-морского института произошел ночью 20 января. ЧП была присвоена 3 категория сложности. Эпицентр возгорания находился в одном из учебных корпусов, вскоре пламя перекинулось и на соседние объекты. В официальных отчетах МЧС сообщалось, что ни один из воспитанников и преподавателей вуза не пострадал во время пожара. Речь шла только о серьезных повреждениях учебных аудиторий.

Ранее мы писали, что в Петербурге горит здание военно-морского института.

Видео: Piter.TV