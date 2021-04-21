В Колпино на улице Ленина утром сгорела бытовка

Сегодня утром, 28 ноября, в Колпинском районе произошел пожар. На улице Ленина у дома № 54 вспыхнула бытовка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожарным поступил сигнал о возгорании в 06:53. Когда спасатели прибыли на место случившегося, они увидели, что огонь полностью охватил постройку. Пламя распространилось по площади 18 "квадратов".
Домик тушили десять спасателей и две спецмашины. Они справились за 15 минут.
Во время пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Ранее на Piter.tv: на 2-й Комсомольской утром горела стена в кафе.
Фото: Piter.tv
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