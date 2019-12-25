На 2-й Комсомольской утром горела стена в кафе

Пожар ликвидировали 15 спасателей.

Сегодня утром, 28 ноября, в Красносельском районе произошел пожар. На 2-й Комсомольской улице, дом № 27, корпус 2, вспыхнуло кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:04. К этому времени огонь охватил 0,5 "квадратов" помещения. Выяснилось, что горит стена.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. В 07:21 пламя ликвидировали. С огнем боролись 17 минут.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: после пожара в квартире на Будапештской в больницу попал один человек.

Фото: Piter.tv





