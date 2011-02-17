После пожара в квартире на Будапештской в больницу попал один человек

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в двухкомнатной квартире, есть пострадавшие.

Днем в понедельник, 27 ноября, в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что в квартире на Будапештской улице начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным спасателей, в двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 4 квадратных метра.

Пожар ликвидировали за полчаса. Однако не обошлось без жертв – один человек был госпитализирован в больницу, а еще четверо было эвакуированы.

К ликвидации пожара было привлечено 3 единицы специальной техники и 15 человек личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что на Кирпичной дороге огонь охватил два здания и частный дом.

Фото: Piter.TV