На Кирпичной дороге огонь охватил два здания и частный дом

В Московском районе Петербурга произошел пожар, который охватил в общей сложности 90 "квадратов".

В понедельник днем, 27 ноября, в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что на Кирпичной дороге произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным спасателей, горение происходило в двух постройках и частном доме. Огонь охватил 90 квадратных метров площади.

Однако в результате возгорания никто не пострадал, пока что сведения о потерпевших не поступали. Пожар тушили почти целый час.

К ликвидации было привлечено 3 единицы специальной техники и 15 человек личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что на Пулковской улице утром 15 пожарных тушили бытовку.

Фото: Piter.TV