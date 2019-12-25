  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Пулковской улице утром 15 пожарных тушили бытовку
Сегодня, 10:41
123
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Пулковской улице утром 15 пожарных тушили бытовку

0 0

Пожар удалось ликвидировать за 23 минуты.

Сегодня, 27 ноября, в Московском районе произошел пожар. На Пулковской улице, дом № 8, корпус 2, утром 15 спасателей тушили бытовку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 10:00. К этому часу огонь распространился по всей площади постройки.  

Объект тушили 15 спасателей и три спецмашины. Спустя 23 минуты пламя ликвидировали.                 
                  
Сведения о пострадавших не поступали. Причина пожара устанавливается.            
                 
Ранее на Piter.tv: на Приморском шоссе сгорел двухэтажный дом.

Фото: Piter.tv

Теги: горела бытовка, мчс, пожарные, пулковская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии