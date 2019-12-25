На Пулковской улице утром 15 пожарных тушили бытовку

Пожар удалось ликвидировать за 23 минуты.

Сегодня, 27 ноября, в Московском районе произошел пожар. На Пулковской улице, дом № 8, корпус 2, утром 15 спасателей тушили бытовку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 10:00. К этому часу огонь распространился по всей площади постройки.

Объект тушили 15 спасателей и три спецмашины. Спустя 23 минуты пламя ликвидировали.



Сведения о пострадавших не поступали. Причина пожара устанавливается.



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Фото: Piter.tv