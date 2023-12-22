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На проспекте Непокорённых горел легковой автомобиль
Сегодня, 16:29
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На проспекте Непокорённых горел легковой автомобиль

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В машине происходило горение в отсеке двигателя.

В Калининском районе сегодня, 27 марта, произошел пожар. На проспекте Непокорённых у дома № 13, корпус 1, вспыхнул автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:03. Известно, что в легковом автомобиле происходило горение в отсеке двигателя.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.  Они потушили легковушку за девять минут. 

Ранее мы писали, что в Либавском переулке полыхала пристройка.

Фото: Piter.tv

Теги: горел автомобиль, пожар в петербурге, проспект непокорённых пожар
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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