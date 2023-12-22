На проспекте Непокорённых горел легковой автомобиль

В Калининском районе сегодня, 27 марта, произошел пожар. На проспекте Непокорённых у дома № 13, корпус 1, вспыхнул автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:03. Известно, что в легковом автомобиле происходило горение в отсеке двигателя.
На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили легковушку за девять минут.
Ранее мы писали, что в Либавском переулке полыхала пристройка.
Фото: Piter.tv
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