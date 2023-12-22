В Либавском переулке полыхала пристройка

В постройке пламя охватило 15 квадратных метров.

В Адмиралтейском районе сегодня, 27 марта, произошел пожар. В Либавском переулке, 5, полыхала пристройка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:28. В постройке пламя охватило 15 квадратных метров.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они боролись с огнем более получаса. В 14:54 пожар был локализован.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv