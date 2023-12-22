  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Либавском переулке полыхала пристройка
Сегодня, 15:27
133
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Либавском переулке полыхала пристройка

0 0

В постройке пламя охватило 15 квадратных метров. 

В Адмиралтейском районе сегодня, 27 марта, произошел пожар. В Либавском переулке, 5, полыхала пристройка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:28.  В постройке пламя охватило 15 квадратных метров. 

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они боролись с огнем более получаса. В 14:54 пожар был локализован.  

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.     

Ранее мы писали, что клиент шиномонтажа выстрелил в автослесаря у ТРЦ "Академпарк".

Фото: Piter.tv

Теги: возгорание, либавский переулок, мчс, пожарные, полыхала пристройка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии