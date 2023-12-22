Клиент шиномонтажа выстрелил в автослесаря у ТРЦ «Академпарк»

Один из сотрудников автосервиса получил ожог глаза, ему оказывают помощь медики.

В среду, 27 марта, в полицию поступило сообщения о стрельбе в торгово-развлекательном центре "Академпарк". На место происшествия немедленно выехали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщила "Фонтанка".

Установлено, что конфликт произошёл в шиномонтажной мастерской, расположенной по адресу: Гражданский проспект, 41г. Недовольный клиент, используя газовый пистолет, произвёл выстрел в сторону сотрудника. Прибывшие на место полицейские задержали стрелявшего человека.

Клиент каждый раз проявлял недовольство, приезжая в мастерскую. В этот раз он попросил провести балансировку колёс, однако после осмотра ему было предложено заменить резину. Клиент не согласился оплатить работу, хотя балансировку все же сделали. Это вызвало недовольство сотрудников, что в итоге привело к стрельбе.

Один из сотрудников автосервиса получил ожог глаза, ему оказывают помощь медики. На месте происшествия находятся сотрудники скорой помощи и полиции.

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Фото: Piter.TV