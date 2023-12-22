В Петербурге прохожий помог поняться упавшей на льду женщине и украл кошелек

Прокуратура в настоящий момент подтвердила факт преступления и предъявила обвинение в краже с причинением значительного ущерба.

Петербуржец обвиняется в краже денег у женщины, которой он оказал помощь после несчастного случая. По информации пресс-службы городской прокуратуры, данное уголовное дело в настоящее время находится на рассмотрении в суде.

По версии следствия, происшествие случилось утром 14 февраля 2024 года. 48-летний местный житель решил прийти на помощь женщине, которая поскользнулась у дома №142 по проспекту Ветеранов. Когда потерпевшая выронила свой кошелёк из сумки, злоумышленник нечестно воспользовался ситуацией и прикрыл его своей ногой. После того, как пострадавшая покинула место происшествия, мужчина извлек из кошелька более 23 тыс. рублей.

Прокуратура в настоящий момент подтвердила факт преступления и предъявила обвинение в краже с причинением значительного ущерба. Дело направлено в Красносельский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

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Фото: Piter.TV