Видео: в Петербурге горит здание военно-морского института

В Петербурге на Васильевском острове ночью 20 января загорелось здание военно-морского института имени Петра Великого.
Здание института расположено на набережной Лейтенанта Шмидта, 17. Возгорание произошло на четвёртом этаже учебного корпуса и распространилось на кровлю. Огонь охватил площадь в тысячу квадратов, сообщили "Фонтанке" в пресс-службе городского МЧС.
Пожару присвоена третья категория сложности. Полыхающее здание тушат 22 расчёта.
Корпус института, где произошёл пожар, находился на ремонте.
"Стояли у медного всадника , проехали 4 пожарки с сиренами , видно дым и зарево с той стороны", - сообщают очевидцы.
Жители Васильевского острова сообщают, что запах дыма и гари распространился чуть ли не по всему району.
- На Беринга на улице дышать невозможно, впрочем как и в квартире.
- Не в курсе где горит? на Беринга и Нахимова вонь дичайшая
- На Нахимова чуть не задохнулись, оставив открытым окно на 5 минут.
О пострадавших на данный момент информации не поступало. Также неизвестна причина возгорания.
Движение по набережной Лейтенанта Шмидта от 9 до 13 линии перекрыто.
Видео: Piter.TV
Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург