Видео: в Петербурге горит здание военно-морского института

На Васильевском острове загорелось здание военно-морского института.

В Петербурге на Васильевском острове ночью 20 января загорелось здание военно-морского института имени Петра Великого.

Здание института расположено на набережной Лейтенанта Шмидта, 17. Возгорание произошло на четвёртом этаже учебного корпуса и распространилось на кровлю. Огонь охватил площадь в тысячу квадратов, сообщили "Фонтанке" в пресс-службе городского МЧС.

Пожару присвоена третья категория сложности. Полыхающее здание тушат 22 расчёта.

Корпус института, где произошёл пожар, находился на ремонте.

"Стояли у медного всадника , проехали 4 пожарки с сиренами , видно дым и зарево с той стороны", - сообщают очевидцы.

Жители Васильевского острова сообщают, что запах дыма и гари распространился чуть ли не по всему району.

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О пострадавших на данный момент информации не поступало. Также неизвестна причина возгорания.

Движение по набережной Лейтенанта Шмидта от 9 до 13 линии перекрыто.

Видео: Piter.TV

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург