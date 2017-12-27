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Видео: в Петербурге горит здание военно-морского института

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На Васильевском острове загорелось здание военно-морского института.

В Петербурге на Васильевском острове ночью 20 января загорелось здание военно-морского института имени Петра Великого. 

 

Здание института расположено на набережной Лейтенанта Шмидта, 17. Возгорание произошло на четвёртом этаже учебного корпуса и распространилось на кровлю. Огонь охватил площадь в тысячу квадратов, сообщили "Фонтанке" в пресс-службе городского МЧС. 

 

Пожару присвоена третья категория сложности. Полыхающее здание тушат 22 расчёта.

 

Корпус института, где произошёл пожар, находился на ремонте.

 

 

"Стояли у медного всадника , проехали 4 пожарки с сиренами , видно дым и зарево с той стороны", - сообщают очевидцы. 

 

Жители Васильевского острова сообщают, что запах дыма и гари распространился чуть ли не по всему району. 

 

  • На Беринга на улице дышать невозможно, впрочем как и в квартире. 
  • Не в курсе где горит? на Беринга и Нахимова вонь дичайшая
  • На Нахимова чуть не задохнулись, оставив открытым окно на 5 минут.

О пострадавших на данный момент информации не поступало. Также неизвестна причина возгорания.

 

Движение по набережной Лейтенанта Шмидта от 9 до 13 линии перекрыто.

 

Видео: Piter.TV

 

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург


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Теги: военно-морской институт , пожар , происшествие , спб , фрунзе
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Картина дня

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