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Момент ДТП на пересечении Московского и Фрунзе попал на видео

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По Московскому проспекту к перекрёстку с Фрунзе двигался фургон. Не притормаживая перед красным сигналом светофора, водитель попытался проскочить перекрёсток.

В пятницу, 24 апреля, на пересечении Московского проспекта и улицы Фрунзе столкнулись легковой универсал и фургон. Момент ДТП попал на камер видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV. 

Авария произошла в 7 утра. По Московскому проспекту к перекрёстку с Фрунзе двигался фургон. Не притормаживая перед красным сигналом светофора, водитель попытался проскочить перекрёсток. Не ожидая этого, водитель универсала был бессилен избежать столкновения и врезался в фургон.

О пострадавших информация не поступала.

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Видео: Piter.TV

Теги: московский проспект, фрунзе
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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