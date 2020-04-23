Два Hyundai не поделили дорогу на перекрестке Кантемировской улицы

В распоряжении Piter.tv оказался момент ДТП с камер наблюдения.

Вечером в четверг, 23 апреля, в Выборгском районе произошла авария с участием двух иномарок. В девятом часу вечера на перекрестке Кантемировской улицы и Большого Сампсониевского проспекта столкнулись два автомобиля Hyundai Solaris.

На кадрах момента ДТП, имеющихся в нашем распоряжении видно, как водитель одной машины при повороте не пропустил другой автомобиль. В результате аварии иномарки столкнулись, а одна из них сбила дорожный знак.

Ранее мы сообщали о том, что во Всеволожском районе водитель сбил четырех человек, трое из них — несовершеннолетние. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области. Инцидент произошел около 17:45 на 35 км трассы "Санкт-Петербург – Свердлово – Всеволожск".

Видео: Piter.tv