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Во Всеволожском районе водитель сбил троих детей и женщину

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Пострадавших госпитализировали в больницу Всеволожского района.

Вечером 23 апреля во Всеволожском районе водитель сбил четырех человек, трое из них — несовершеннолетние. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент произошел около 17:45 на 35 км трассы "Санкт-Петербург — Свердлово — Всеволожск".  За рулем "ВАЗ" находился молодой человек 1997-го года рождения. В результате ДТП пострадали дети 2012, 2013, 2017 годов рождения, а также женщина 1986-го года рождения. Все получили травмы разной степени тяжести.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, расследование продолжается. 

Ранее Piter.TV сообщил о ДТП с трамваем на Маршала Говорова. 

Видео: Piter.TV 

Теги: всеволожский район, госпитализация, дтп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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