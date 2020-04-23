Во Всеволожском районе водитель сбил троих детей и женщину

Пострадавших госпитализировали в больницу Всеволожского района.

Вечером 23 апреля во Всеволожском районе водитель сбил четырех человек, трое из них — несовершеннолетние. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент произошел около 17:45 на 35 км трассы "Санкт-Петербург — Свердлово — Всеволожск". За рулем "ВАЗ" находился молодой человек 1997-го года рождения. В результате ДТП пострадали дети 2012, 2013, 2017 годов рождения, а также женщина 1986-го года рождения. Все получили травмы разной степени тяжести.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о ДТП с трамваем на Маршала Говорова.

Видео: Piter.TV