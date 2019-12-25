Петербуржцы задержали виновника ДТП с трамваем на Маршала Говорова

На Маршала Говорова легковой автомобиль врезался в трамвай. Сбежать водителю не удалось. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Инцидент произошел в районе дома №29. По словам свидетелей, после аварии водитель хотел скрыться, но его остановили неравнодушные граждане. Мужчина также находился под присмотром работников трамвая. После этого его передали правоохранителям.
Машина получила серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Курортном районе Петербурга скорректируют схемы дорожного движения.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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