Петербуржцы задержали виновника ДТП с трамваем на Маршала Говорова

Водителю легкового автомобиля пришлось ожидать приезда полицейских.

На Маршала Говорова легковой автомобиль врезался в трамвай. Сбежать водителю не удалось. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел в районе дома №29. По словам свидетелей, после аварии водитель хотел скрыться, но его остановили неравнодушные граждане. Мужчина также находился под присмотром работников трамвая. После этого его передали правоохранителям.

Машина получила серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Курортном районе Петербурга скорректируют схемы дорожного движения.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"