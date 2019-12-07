В Курортном районе Петербурга скорректируют схемы дорожного движения

Работы выполнят до конца мая.

В Курортном районе Петербурга изменят схемы организации дорожного движения, заказчиком работ выступил Смольный. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ожидается, что в поселках Комарово и Репино установят дорожные знаки приоритета, чтобы облегчить движение на узких улицах и нерегулируемых перекрестках. Знаки появятся на участке Привокзальной улицы от Большого проспекта до Школьной улицы. На Прямой улице в Репино в это же время организуют одностороннее движение.

НА 11-12 километре Приморского шоссе в Комарово дооснастят нерегулируемый пешеходный переход шумовыми полосами, те же мероприятия выполнят в поселке Молодежное, где шоссе пересекается с улицей Правды. В Песочном установят новый остановочный пункт на дороге к научному центру радиологии имени академика Гранова и центру специализированных видов медпомощи, а в Солнечном появятся запрещающие дорожные знаки, чтобы автомобили не выезжали к прибрежной территории в выходные и праздники.

В поселке Смолячково планируется установить знаки индивидуального проектирования на пяти улицах, чтобы машинам городских служб было легче ориентироваться на дорогах. В Зеленогорске появятся знаки-предупреждения об опасных поворотах и возможном выходе детей на дорогу, а также лежачие "полицейские", в Сестрорецке также установят знаки приоритета, запрета парковки и знаки "Осторожно, дети!".

Все работы планируется выполнить до конца мая текущего года.

Ранее мы писали, что в Петербурге временно изменит маршрут троллейбус №37.

Фото: Piter.TV