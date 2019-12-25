В Петербурге временно изменит маршрут троллейбус №37

Изменение связано с ремонтом конечной станции.

С пятницы, 24 апреля, троллейбус №37 немного изменит свой маршрут из-за ремонта диспетчерской на конечной станции "Улица Пионерстроя". Об этом сообщила пресс-служба городского "Горэлектротранса".

Троллейбусы будут следовать от конечной "Троллейбусный парк №1" по Троллейбусному проезду, далее по Ленинскому проспекту и улице Зины Портновой, затем по проспекту Ветеранов и до конечной "Улица Пионерстроя". Двигаться по такому маршруту транспорт будет с пятницы и до окончания работ, конкретный день не уточняется.

Ранее мы рассказывали, что у развязки КАД с Пискаревским проспектом до 8 мая перекроют две полосы.

Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс" / "ВКонтакте"