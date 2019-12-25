У развязки КАД с Пискаревским проспектом до 8 мая перекроют две полосы

Скорость движения ограничат до 50 км/час.

До 8 мая на КАД в районе транспортной развязки на пересечении с Пискаревским проспектом будут проходить ремонтные работы. В связи с этим водителей ждут ограничения движения на трассе. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

С 23 апреля по 8 мая 2020 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полоса. В связи с этим на первой и второй полосе будет введен особый скоростной режим — до 50 км/ч.

На участке будут заменять сборные, открытые лотки в разделительной полосе. Работы будут вестись в круглосуточном режиме.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что автомобильное движение по улице Жукова полностью закроют с конца мая до сентября.

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