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У развязки КАД с Пискаревским проспектом до 8 мая перекроют две полосы
Сегодня, 18:40
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nadezhda_sib

У развязки КАД с Пискаревским проспектом до 8 мая перекроют две полосы

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Скорость движения ограничат до 50 км/час.

До 8 мая на КАД в районе транспортной развязки на пересечении с Пискаревским проспектом будут проходить ремонтные работы. В связи с этим водителей ждут ограничения движения на трассе. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба ФКУ  Упрдор "Северо-Запад"

С 23 апреля по 8 мая 2020 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полоса. В связи с этим на первой и второй полосе будет введен особый скоростной режим — до 50 км/ч. 

На участке будут заменять сборные, открытые лотки в разделительной полосе. Работы будут вестись в круглосуточном режиме. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что автомобильное движение по улице Жукова полностью закроют с конца мая до сентября. 

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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