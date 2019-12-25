Автомобильное движение по улице Жукова полностью закроют с конца мая до сентября

Столь же долгие работы захватят и участок Чичуринского переулка.

Петербургских автомобилистов ждут новые изменения в движении по нескольким улицам города, об этом предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.

Так, с 24 апреля по 11 мая и с 26 мая вплоть до 14 сентября закроют направление движения транспорта на участке улицы Жукова от Чичуринского переулка к дому №26 по улице Жукова. Полностью тот же участок перекроют с 12 по 25 мая. Также с 24 апреля до середины сентября будет недоступен проезд по Чичуринскому переулку от Полюстровского проспекта к улице Жукова. Причина временных ограничений – реконструкция теплосетей.

Кроме того, с сегодняшнего дня, 22 апреля, и до 11 мая дорожные работы затруднят проезд по Индустриальному проспекту от Ириновского до Ударников.

Ранее мы рассказывали, что на участке КАД между ЗСД и Приморским шоссе перекроют одну полосу.

Фото: Piter.TV