На участке КАД между ЗСД и Приморским шоссе перекроют одну полосу

Движение ограничат на неделю.

На участке КАД от развязки на пересечении с ЗСД до развязки на пересечении с Приморским шоссе на неделю перекроют одну из полос движения. Об этом предупредила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Работы по устранению колейности дорожного покрытия ограничат проезд по первой полосе с 20 по 27 апреля. На второй полосе в это время снизят разрешенную скорость до 50 км/ч. В ходе дорожных работ на дороге установят временные дорожные знаки, ограждения, световую сигнализацию.

Ранее мы писали, что из-за ремонта движение на Петергофском шоссе ограничат до середины мая.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"