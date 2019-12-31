Из-за ремонта движение на Петергофском шоссе ограничат до середины мая

Работы обойдутся городу примерно 223 миллиона рублей.

В субботу, 18 апреля, в Северной столице начался ремонт Петергофского шоссе. Об этом расcказали в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Известно, что стоимость работ, которые предстоит выполнить строительной компании ООО "СК"Орион плюс" составляет 223,23 миллиона рублей. Рабочим фирмы предстоит починить участок дороги протяженностью 6,2 километра, включая 95 тысяч квадратных метров проезжей части и почти 6 тысяч квадратных метров тротуара.

Движение по ремонтируемым участкам будет ограничиваться постепенно. В частности, с 18 апреля по 1 мая будет запрещено движение на промежутке от улицы Партизана Германа до проспекта Маршала Жукова. Полный список ограничений можно увидеть на сайте ведомства.

Ранее мы писали, что на трассе "Магистральная" во Всеволожском районе ограничат движение.

Фото: Pixabay