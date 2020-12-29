В подъезде на Фрунзе нашли труп мужчины со ссадинами на лице

Тело направлено в морг для установления причины смерти.

В подъезде на улице Фрунзе был обнаружен труп мужчины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 18 января в 08:18 поступило сообщение от женщины. Она рассказала, что в подъезде дома 23 по улице Фрунзе на 5 этаже лежит мужчина без сознания с кровью на лице.

Полицейские обнаружили труп 39-летнего мужчины, который проживал в этом доме. На его лице видны кровоподтеки и ссадины.

Изъято: следы рук, биоматериалы. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

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Фото: Piter.tv