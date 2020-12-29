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Ночью из окна многоэтажки в Мурино выпала молодая девушка
Сегодня, 8:39
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Alena_Zinovieva

Ночью из окна многоэтажки в Мурино выпала молодая девушка

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От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В ночь на 19 января в Мурино произошла трагедия. Под окнами дома №22 на Екатерининской улице нашли тело молодой девушки. Об этом рассказали очевидцы "ВКонтакте".

По словам местных жителей, девушка выпала из окна многоэтажки. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. На вид погибшей около 15 лет.

К месту трагедии оперативно прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Точной информации об инциденте пока нет.

Ранее мы писали, что в Петербурге ребенок упал из окна школы.

Фото: ВКонтакте / Мурино Сегодня

Теги: выпала из окна, мурино, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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