  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге ребенок упал из окна школы
Сегодня, 12:46
36
nastya960

В Петербурге ребенок упал из окна школы

0 0

Прокуратура Приморского района Петербурга организовала проверку.

Из окна четвёртого этажа школы № 640 на улице Савушкина на перемене выпал шестиклассник. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Прокуратура Приморского района Петербурга организовала проверку по факту падения ребенка из окна образовательного учреждения.

По данным 78.ru, юноша состоял в группе "Тетрадь смерти" - это манга Цугуми Обы, проиллюстрированная Такэси Обатой, выпускавшаяся с 1 декабря 2003 года. Ранее мальчик попросил у своих родителей купить ему красный галстук и белую рубашку, как в  "Тетради смерти".

Ранее на Добролюбова школьница выпала с общего балкона.

Фото: Piter.tv

Теги: выпал, упал, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии