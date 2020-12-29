В Петербурге ребенок упал из окна школы

Прокуратура Приморского района Петербурга организовала проверку.

Из окна четвёртого этажа школы № 640 на улице Савушкина на перемене выпал шестиклассник. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Прокуратура Приморского района Петербурга организовала проверку по факту падения ребенка из окна образовательного учреждения.

По данным 78.ru, юноша состоял в группе "Тетрадь смерти" - это манга Цугуми Обы, проиллюстрированная Такэси Обатой, выпускавшаяся с 1 декабря 2003 года. Ранее мальчик попросил у своих родителей купить ему красный галстук и белую рубашку, как в "Тетради смерти".

Ранее на Добролюбова школьница выпала с общего балкона.

Фото: Piter.tv