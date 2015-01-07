На Придорожной аллее горел балкон в шестикомнатной квартире

С огнем боролись десять спасателей и две спецмашины.

Во вторник, 5 декабря, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. На Придорожной аллее в доме № 13 горел балкон в шестикомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:53. Огонь распространился по площади восемь квадратных метров. В результате случившегося обгорела обстановка на площади четыре "квадрата".

С огнем боролись десять спасателей и две спецмашины. В 12:40 пожар был ликвидирован.



Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.

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Видео: Телеграм / Петербург с огоньком