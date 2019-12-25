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На проспекте Динамо горела постройка
Сегодня, 8:49
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На проспекте Динамо горела постройка

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Дымом заволокло все помещение. Пламя полностью охватило бытовку.

Сегодня утром, 5 декабря, в Петроградском районе произошел небольшой пожар. На проспекте Динамо у дома № 2 задымилась бытовка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 08:05. В постройке площадью восемь квадратных метров пламя распространилось по всему пространству. 

На место случившегося прибыли десять спасателей и две спецмашины. В 08:25 пожар был ликвидирован.                           

В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. 

Ранее на Piter.tv: со строительной площадки "СКА Арены" упал рабочий.

Фото: Piter.tv                           

Теги: мчс, пожар в бытовке, проспект динамо
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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