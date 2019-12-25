На проспекте Динамо горела постройка

Сегодня утром, 5 декабря, в Петроградском районе произошел небольшой пожар. На проспекте Динамо у дома № 2 задымилась бытовка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 08:05. В постройке площадью восемь квадратных метров пламя распространилось по всему пространству.
На место случившегося прибыли десять спасателей и две спецмашины. В 08:25 пожар был ликвидирован.
В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
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Фото: Piter.tv
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