Со строительной площадки "СКА Арены" упал рабочий

Электромонтажник свалился с высоты четырех метров. Он попал в больницу.

Накануне, 4 декабря, при проведении работ на крыше здания по собственной неосторожности поскользнулся и упал с высоты четырех метров 23-летний рабочий. Пострадавший попал в больницу с серьезными травмами.

По информации Piter.tv, инцидент произошел в 12:29. Известно, что молодой человек работает электромонтажником в компании ООО "Майдлинг".

Мужчину доставили в больницу с закрытой чернопно-мозговой травмой, закрытым переломом лучезапястного сустава, закрытым переломом костей таза, правого бедра, закрытым переломом 11 и 12 ребер справа, ушибленной раной правого надбровья. Пострадавший находится в НИИ имени Джанелидзе. Он в тяжелом состоянии.

Инцидентом заинтересовался Следком. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv